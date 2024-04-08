У Харкові медсестра за 200 000 грн оформляла фіктивну інвалідність

Правоохоронці вже затримали медсестру та повідомили їй про підозру.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 40-річній медсестрі однієї з установ у Полтавській області, яка «допомогала» в оформленні фейкової інвалідності.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, фігурантка вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. В подальшому це б дозволило оформити інвалідність та отримувати гроші та інші пільги від держави.

За таку «послугу» медсестра ставила суму 200 тис. гривень.

Підозрювана обирала з «клієнтами» тактику систематичних дзвінків та повідомлень з вимаганням грошей. За «схемою» люди спочатку передавали «аванс» у розмірі 15 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали медсестру під час отримання другої частини суму у розмірі 185 тисяч гривень у Харкові від «клієнтки», якій підозрювана «допомогала» в оформлення інвалідності 2-ої групи.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності лікарки та суму коштів, яку вона встигла отримати від реалізації своєї «схеми».

Крім того, перевіряється питання щодо сприяння медсестрою оформлення «інвалідності» чоловікам призовного віку.

Також встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.

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