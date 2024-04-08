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Украина и Венгрия согласовали открытие нового пункта пропуска на границе

19:58, 8 апреля 2024
Сейчас Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска.
Украина и Венгрия согласовали открытие нового пункта пропуска на границе
Источник фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
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Украина и Венгрия согласовали открытие пункта пропуска «Великая Паладь – Надьгодош» для легкового транспорта и возможность движения пустых грузовиков массой более 7,5 тонн в пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань».

Документ подписали Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и посол Венгрии в Украине Хеизера Антала.

По словам Александра Кубракова, подписанные изменения в Соглашение с Венгрией позволяют приступить к планированию проектных и инфраструктурных работ для запуска нового пункта пропуска «Великая Паладь – Надьгодош» и обеспечения движения пустых грузовиков на «Лужанке».

Также, отметил чиновник, рассматривается возможность строительства нового грузового пункта пропуска «Дийда – Берегдароц», чтобы увеличить пропускную способность украино-венгерской границы.

«Параллельно с этим работаем, чтобы начать предметные переговоры по введению совместного таможенного и пограничного контроля с Венгрией. Это позволит нам ускорить контрольные процедуры и уменьшить время на пересечение границы», – подчеркнул он.

После подписания изменений в Соглашение проект должен быть ратифицирован.

Раньше мы писали, что новый пункт пропуска «Великая Паладь» будет работать для легковых автомобилей. Ключевая цель запуска этого пункта пропуска – уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска, которые пересекает транспорт с грузом.

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