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Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску на кордоні

19:58, 8 квітня 2024
Зараз з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску.
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску на кордоні
Джерело фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
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Україна та Угорщина погодили відкриття пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» для легкового транспорту та можливість руху порожніх вантажівок масою понад 7,5 тон на пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань».

Документ підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Посол Угорщини в Україні Хеізера Антала.

За словами Олександра Кубракова, підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють розпочати планування проєктних та інфраструктурих робіт для запуску нового пункту пропуску «Велика Паладь – Надьгодош» та забезпечення руху порожніх вантажівок на «Лужанці».

Також, зазначив посадовець, розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску «Дийда – Берегдароц», щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону.

«Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону», – наголосив він.  

Після підписання змін до Угоди проєкт має бути ратифікований.

Раніше ми писали, що новий пункт пропуску «Велика Паладь» працюватиме для легкових автомобілів. Ключова мета запуску цього пункту пропуску – зменшення навантаження на інші пункти пропуску, які перетинає транспорт з вантажем.

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