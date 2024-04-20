Во Львове мужчина забил до смерти 83-летнюю мать

На теле пожилой женщины обнаружили признаки насильственной смерти, в том числе травмы головы.

Фото: полиция

Во Львове 50-летний мужчина жестоко избил свою пожилую мать, причинив ей смертельные травмы головы. Мужчину задержали, сообщили в полиции Львовской области.

Сообщение о теле женщины без признаков жизни в квартире одного из домов по улице Городоцкой во Львове поступило в полицию 17 апреля. Правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 83-летняя львовянка. На ее теле обнаружили признаки насильственной смерти, в том числе травмы головы.

Правоохранители установили, что телесные повреждения погибшей нанес ее 50-летний сын, с которым они проживали вместе. Сын ударил мать по голове, причинив тяжелые травмы, от которых она умерла.

Пока ему сообщено о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

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