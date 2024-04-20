У Львіві чоловік забив до смерті 83-річну матір

На тілі літньої жінки виявили ознаки насильницької смерті, зокрема, травми голови.

Фото: поліція

У Львові 50-річний чоловік жорстоко побив свою літню матір, спричинивши їй смертельні травми голови. Чоловіка затримали, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про тіло жінки без ознак життя у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові надійшло у поліцію 17 квітня. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 83-річна львів’янка. На її тілі виявили ознаки насильницької смерті, зокрема, травми голови.



Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження загиблій завдав її 50-річний син, з яким вони проживали разом. Син ударив матір по голові, спричинивши тяжкі травми, від яких вона померла.



Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

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