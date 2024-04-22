Обманул мать погибшего военного на 7,5 млн грн: на Закарпатье будут судить злоумышленника

В рамках досудебного расследования арестованы два автомобиля и денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 500 тыс. грн.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области по фактам мошенничества. Гражданин привлек к незаконной сделке жителей нескольких областей Украины.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, злоумышленники звонили потерпевшей с предложениями вложить деньги якобы в иностранную инвестиционную компанию. Женщине обещали получение процента от вклада, что выгоднее предложений в украинских банках.

Полгода потерпевшая находилась в связи с мошенниками и частями вносила средства якобы на открытый счет в компании. Она обналичивала доверенное лицо обвиняемого на территории Ужгородского района или переводила деньги на банковские карты.

То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого «страховой процент», но денег так и не получила. В дальнейшем она сообщила о преступлении правоохранителям.

С ноября 2022 по апрель 2023 житель Киевской области обманул мать военнослужащего на 7,5 млн грн. Это средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Пострадавшая уроженка Донетчины, но в связи с войной переехала в Ужгород.

Закарпатские правоохранители задержали мужчину в октябре 2023 года на территории Киевской области.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 13,2 млн грн залога. Средства не были внесены. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

В рамках досудебного расследования арестованы два автомобиля и денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 500 тыс. грн.

Кроме того, во время задержания в автомобиле мужчину обнаружили два пакетика с кокаином, которые он незаконно приобрел и хранил для собственных нужд.

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