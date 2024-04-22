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Ошукав матір загиблого військового на 7,5 млн грн: на Закарпатті судитимуть зловмисника

23:12, 22 квітня 2024
У межах досудового розслідування арештовано два автомобілі та грошові кошти в національній й іноземній валюті на загальну суму понад 500 тис грн.
Ошукав матір загиблого військового на 7,5 млн грн: на Закарпатті судитимуть зловмисника
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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактами шахрайства. Громадянин залучив до незаконної оборудки мешканців кількох областей України.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, зловмисники телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти гроші нібито в іноземну інвестиційну компанію. Жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є вигіднішим за пропозиції в українських банках.

Пів року потерпіла перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила кошти нібито на відкритий рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі обвинуваченого на території Ужгородського району або переказувала гроші на банківські картки.

Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Надалі вона повідомила про злочин правоохоронцям.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року житель Київської області ошукав матір військовослужбовця на 7,5 млн грн. Це – кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні. Потерпіла є уродженкою Донеччини, але у зв'язку з війною переїхала до Ужгорода.

Закарпатські правоохоронці затримали чоловіка у жовтні 2023 року на території Київщини.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення 13,2 млн грн застави. Кошти не були внесені. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

У межах досудового розслідування арештовано два автомобілі та грошові кошти в національній й іноземній валюті на загальну суму понад 500 тис грн.

Крім того, під час затримання в автомобілі чоловіка виявили два пакетики з кокаїном, які він незаконно придбав і зберігав для власних потреб.

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