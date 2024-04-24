Министерство обороны создало Офис поддержки коалиций: чем он будет заниматься

Офис поддержки будет обеспечивать координацию и планирование работы в рамках коалиций.

Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны Украины сообщило, что создало Офис поддержки коалиций для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами.

Отмечается, что формат коалиций способностей был создан в 2023 году для более эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В настоящее время уже создано 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных способностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.

«Задачами Офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций способностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами», – сказал заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Офис поддерживает деятельность рабочей группы во главе с Министром обороны Украины и рабочих групп представителей Минобороны и ВСУ во главе с заместителями Министра по направлениям деятельности каждой коалиции.

По процедуре во главе каждой из восьми заявленных коалиций есть страны-лидеры, которые привлекают к ней другие страны-участницы. Таким образом, сегодня во всех коалициях принимают участие десятки стран НАТО. Также уже объявлено о намерении принять участие или разрабатывается присоединение к разным коалициям таких стран как Япония и Австралия.

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