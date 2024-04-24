Міністерство оборони створило Офіс підтримки коаліцій: чим він займатиметься

Офіс підтримки забезпечуватиме координацію та планування роботи у рамках коаліцій.

Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України повідомило, що створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.

Зазначається, що формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.

«Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами», - сказав заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з Міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками Міністра за напрямками діяльності кожної коаліції.

За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія.

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