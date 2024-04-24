Рада поддержала продление срока оформления права собственности на земельные паи

Рада приняла законопроект о защите прав владельцев земельных паев.

Верховная Рада приняла законопроект № 11150, направленный на защиту интересов владельцев земельных паев и регулирование других аспектов в сфере земельных отношений. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от "Слуги народа" Александр Гайду.

Гайду пояснил, что основная задача законопроекта заключается в продлении срока для оформления права собственности на существующие паи с 2025 года до 2028 года.

"Согласно действующему законодательству, владельцы земельных паев или их наследники, которые не успели оформить право собственности на них, должен это сделать до 1 января 2025 года. В случае несоблюдения процедуры, будет считаться, что люди отказались от получения земельного участка, а неоформленные земли перейдут в коммунальную собственность территориальной общины по месту расположения", - пояснил он.

Согласно Гайду, законопроект продлевает срок оформления земельных участков, а также распределение земель между владельцами паев и их наследниками, которые остались в коллективной собственности после распределения.

"Война, оккупация значительных территорий, выезд людей за границу - все это затрудняет соблюдение владельцам земельных паев предусмотренных сроков на оформление паев. Поэтому продление срока их оформления является логичным шагом", - подытожил Гайду.

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