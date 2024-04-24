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В Мариуполе шесть попаданий по центру базирования оккупационных войск

20:16, 24 апреля 2024
Советник мэра Мариуполя раскрыл детали атаки по вражеским позициям.
В Мариуполе шесть попаданий по центру базирования оккупационных войск
Источник фото: mil.in.ua
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Потери вражеских сил на 24 апреля 2024 года в Украине значительно выросли. Эту информацию обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, произошло шесть попаданий по месту базирования российских офицеров в селе Бабах-Тарама.

"1:20 час 20 минут. Сегодня. Шесть попаданий в с. Бабах-Тарама по базированию оккупантов. На сейчас известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава", - написал Андрющенко.

Он также добавил, что следствием этого удара является то, что оккупантов срочно передислоцируют с территории ферм и складов Мангушского и Никольского района в лесополосы. Это сделано во избежание новых попаданий, которые называют "толстыми ракетами" (такое название Storm Shadow используют среди оккупантов).

Позже Андрющенко дополнил информацию о последствиях атаки, сообщив об увеличении числа ликвидированных офицеров оккупационных войск.

"Количество попаданий не менее десяти. Основное место поражения - 46.894767, 37.089086. Количество погибших - уже семь. Количество раненых - не менее 20 в целом (вместе со счастливо умершими)", - подчеркнул он.

Советник мэра подтвердил, что все погибшие и раненые - "офицеры, солдатня там не квартируется".

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