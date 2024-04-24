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У Маріуполі шість влучань по центру базування окупаційних військ

20:16, 24 квітня 2024
Радник мера Маріуполя розкрив деталі атаки по ворожих позиціях.
У Маріуполі шість влучань по центру базування окупаційних військ
Джерело фото: mil.in.ua
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Втрати ворожих сил на 24 квітня 2024 року в Україні значно зросли. Цю інформацію оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, сталося шість влучань по місцю базування російських офіцерів у селі Бабах-Тарама.

«1:20 годна. Сьогодні. Шість влучань в с. Бабах-Тарама по базуванню окупантів. На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених. Всі - особи офіцерського складу», - написав Андрющенко.

Він також додав, що наслідком цього удару є те, що окупантів терміново передислокують з території ферм та складів Мангушського та Нікольського району у лісосмуги. Це зроблено з метою уникнення нових влучань, які називають «толстыми ракетами» (таку назву Storm Shadow використовують серед окупантів).

Пізніше Андрющенко доповнив інформацію про наслідки атаки, повідомивши про збільшення числа ліквідованих офіцерів окупаційних військ.

«Кількість влучань не менш десяти. Основне місце ураження - 46.894767, 37.089086. Кількість загиблих - вже сім. Кількість поранених - не менше 20 загалом (разом з щасливо померлими)», - підкреслив він.

Радник мера підтвердив, що всі загиблі та поранені – «офіцери, солдатня там не квартирується».

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