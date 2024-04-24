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Рада підтримала продовження строку оформлення права власності на земельні паї

16:02, 24 квітня 2024
Рада ухвалила законопроєкт про захист прав власників земельних паїв.
Рада підтримала продовження строку оформлення права власності на земельні паї
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11150, спрямований на захист інтересів власників земельних паїв та регулювання інших аспектів у сфері земельних відносин. Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Гайду.

Гайду пояснив, що основне завдання законопроєкту полягає в продовженні строку для оформлення права власності на існуючі паї з 2025 року до 2028 року.

«Відповідно до чинного законодавства, власники земельних паїв або їхні спадкоємці, які не встигли оформити право власності на них, повинен це зробити до 1 січня 2025 року. У разі недотримання процедури, вважатиметься, що люди відмовилися від одержання земельної ділянки, а неоформлені землі перейдуть у комунальну власність територіальної громади за місцем розташування», – пояснив він.

Згідно з Гайду, законопроєкт продовжує термін оформлення земельних ділянок, а також розподіл земель між власниками паїв та їх спадкоємцями, які залишилися у колективній власності після розподілу.

«Війна, окупація значних територій, виїзд людей за кордон – все це ускладнює дотримання власникам земельних паїв передбачених строків на оформлення паїв. Тому продовження терміну їх оформлення є логічним кроком», – підсумував Гайду.

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