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Парламент не поддержал законопроект о передаче администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд

13:42, 25 апреля 2024
Рада провалила голосование за передачу функции по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от ГНС в Пенсионный фонд.
Парламент не поддержал законопроект о передаче администрирования ЕСВ в Пенсионный фонд
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Верховная Рада не смогла принять законопроект №9569 о передаче администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование от Государственной налоговой службы в Пенсионный фонд. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предусматривает объединение административных структур и возложение администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, взятие на учет страхователей, обеспечение сбора и учета страховых средств, контроль за полнотой и своевременностью их уплаты, ведение Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах, должен был осуществлять Пенсионный фонд Украины в соответствии с законодательством. 

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