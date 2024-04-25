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Парламент не підтримав законопроект про передачу адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду

13:42, 25 квітня 2024
Рада провалила голосування за передачу функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від ДПС до Пенсійного фонду.
Парламент не підтримав законопроект про передачу адміністрування ЄСВ до Пенсійного фонду
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Верховна Рада не змогла ухвалити законопроект №9569 про передачу адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від Державної податкової служби до Пенсійного фонду. Про це повідомила депутат Ірина Геращенко. 

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" передбачає об'єднання адміністративних структур та покладання адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України.

Таким чином, взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, мав здійснювати Пенсійний фонд України відповідно до законодавства.

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