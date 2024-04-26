Кабмин провел заседание: какие решения приняли 26 апреля

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, а также в постановление об утверждении Порядка государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров 26 апреля провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України «Про об’єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства». Законопроектом пропонується визнати таким, що втратив чинність, Декрет КМУ від 17.03.1993 N 20-93 «Про обʼєднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства» у звʼязку з суттєвою зміною законодавства з моменту затвердження Декрету, зокрема, набранням чинності Цивільним кодексом України, яким, серед іншого, врегульовані питання створення, державної реєстрації, а також припинення юридичних осіб, та прийняттям Закону України «Про управління обʼєктами державної власності», яким визначені правові основи управління обʼєктами державної власності.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження». Законопроектом пропонується реалізувати висновки і зауваження, що містяться у Звіті за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) і мають на меті усунення невідповідності законодавства України рекомендаціям FATF (Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму), що визначають стандарти у сфері міжнародного співробітництва у кримінальних справах та з питань протидії відмиванню коштів. Також проектом Закону передбачено внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що спрямовані на усунення недоліків процесуального регулювання оголошення особи у міжнародний розшук, оскільки у законодавстві відсутнє визначення поняття «міжнародний розшук», що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою застосування процедури екстрадиції. Також передбачено удосконалення механізму надання взаємної правової допомоги у кримінальних справ, вирішення питань екстрадиції та передачі засуджених осіб, виходячи з практики застосування положень відповідних міжнародних договорів.

- Затверджено, відповідно до пункту 1 частини шостої статті 21 ЗУ «Про систему громадського здоровʼя», Порядок залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до проведення заходів з локалізації і ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби. Передбачено, що залучення субʼєктів господарювання до проведення вищезазначених заходів здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на території, на якій встановлено карантин у визначеному законодавством порядку, через відповідну регіональну або місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідного рівня.

- Затверджено, відповідно до частини третьої статті 2-1 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів. Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, а також механізм внесення відомостей про обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів до Єдиного реєстру обладнання та їх виключення із зазначеного Реєстру.

- Внесено зміни до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом. Передбачено, з метою стимулювання підприємництва, забезпечення належної підготовки підприємств галузі коноплярства до практичної реалізації положень ЗУ N 3528-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування», розширення посівних площ промислових конопель, і отримання високоякісного насіннєвого матеріалу для забезпечення с/г виробників у 2025 році, що заяви для розрахунку обсягів квот на 2024 рік для культивування рослин роду коноплі для промислових цілей подаються субʼєктом господарювання до 10 травня 2024 у паперовій чи електронній формі на поштову адресу та/або адресу електронної пошти Держлікслужби.

- Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, з метою приведення його у відповідність до міжнародних договорів України та посилення державного контролю за обігом засобів і речовин у звʼязку з їх особливою небезпечністю для життя і здоровʼя людей. Доповнено перелік новими позиціями, а саме списки: особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; наркотичних засобів, обіг яких обмежено; прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо: продовження строку дії державної атестації наукових установ, що закінчується у 2024 та 2025 роках, на період до прийняття Міністерством освіти і науки рішення щодо державної атестації таких наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою КМУ від 19.07.2017 N 540, але не пізніше ніж до 31.12.2025; продовження до 31.12.2025 строку включення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, наукових установ, що включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, строк державної атестації яких продовжено відповідно до вищезазначених положень. Установлено, що строк дії державної атестації наукових установ, які пройшли державну атестацію відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою КМУ від 19.07.2017 N 540, в редакції, що діяла до набрання чинності постановою КМУ від 28.04.2023 N 414, закінчується 31.12.2025. Доручено Міністерству освіти і науки забезпечити проведення у 2024 році державної атестації наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами «Аграрно-ветеринарний» та «Суспільний», а у 2025 році - державної атестації всіх наукових установ, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, інших органів, до сфери управління яких належать (у віданні яких перебувають) наукові установи, за всіма науковими напрямами.

- Погоджено, з метою приведення у відповідність до положень постанови КМУ від 29.12.2023 N 1410 «Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади» граничної чисельності державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України, пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо ліквідації територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування як структурних підрозділів апарату зазначеної Інспекції, зокрема, Західного міжрегіонального управління ДІАМ (м. Львів), Центрального міжрегіонального управління ДІАМ (м. Житомир), Центрально-Східного міжрегіонального управління ДІАМ (м. Дніпро), Східного міжрегіонального управління ДІАМ (м. Краматорськ), Південного міжрегіонального управління ДІАМ (м. Одеса). Внесено відповідні зміни до ряду нормативних актів, положення яких регламентують функціонування вищезгаданих територіальних органів. Зменшено кількість посад заступників Голови ДІАМ до трьох.

- Внесено зміни до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами. Передбачено, що видача (відмова у видачі, оформлення, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» через центри надання адміністративних послуг або за наявності технічної можливості безпосередньо через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Уточнено інформацію, яка зазначається перевізником або уповноваженою ним особою у заяві для отримання дозволу. Доповнено Правила новим додатком, у якому визначено форму дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

- Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями за програмою «Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями». Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на: компенсацію або часткову компенсацію вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту; компенсацію або часткову компенсацію витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту.

- Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України та статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Порядок розподілу та використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення інституційної спроможності органів державної влади. Порядок визначає механізм розподілу та використання у 2024 році коштів, передбачених Мінфіну у державному бюджеті за бюджетною програмою «Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади».

- Внесено зміни до Порядку видачі ветеринарних документів. Передбачено, що на період воєнного стану в Україні, видача ветеринарного документа для перевезення (кочівлі) пасіки до медоносних угідь у межах району здійснюється за результатами проведеного клінічного огляду (весняної перевірки) пасіки з урахуванням епізоотичного стану місцевості та відсутності обмежень, введених у звʼязку з ліквідацією хвороб бджіл, що підлягають повідомленню. Перевезення (кочівля) пасіки у межах району, благополучного щодо хвороб бджіл, що підлягають повідомленню, здійснюється у супроводі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки. Ветеринарний документ, виданий для перевезення (кочівлі) пасіки до медоносних угідь з району, благополучного щодо хвороб бджіл, що підлягають повідомленню, в район з аналогічним епізоотичним станом у межах області, дійсний протягом весняно-літнього періоду поточного року під час перевезення (кочівлі) пасіки і є підставою для видачі ветеринарного документа з метою повернення пасіки до постійного місця розташування. У разі зміни епізоотичного стану пасіки під час перевезення (кочівлі) власник негайно припиняє перевезення (кочівлю) пасіки та повідомляє про це посадову особу територіального органу Держпродспоживслужби для проведення ветеринарно-санітарних заходів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 N 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Пролонговано, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, чинну фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, встановлену на рівні 2.64 грн/кВт год з ПДВ, до 31 травня 2024 року.

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 19 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», Порядок призначення та виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-експонованим дітям до встановлення їм ВІЛ-статусу та дітям, які живуть з ВІЛ.

- Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 19 ЗУ «Про психіатричну допомогу», Порядок організації психіатричної допомоги у разі застосування судом запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Порядок встановлює організаційні та правові засади надання психіатричної допомоги у разі застосування судом запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а саме: передання на піклування опікунам, близьким родичам або членам сімʼї з обовʼязковим лікарським наглядом; поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 26.05.2005 N 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» з метою встановлення строку дії реєстраційних посвідчень, зокрема тих, що діяли до 01.04.2023, на лікарські засоби, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоровʼя, а також підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, унеможливлення державної реєстрації і перереєстрації лікарських засобів, виробництво яких хоча б частково здійснювалось на території РФ або РБ, в тому числі розробка та/або клінічні випробування (за умови, якщо вони розпочаті після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну). Викладено у новій редакції Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів та Розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів.

- Викладено в новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» з метою приведення його у відповідність до ЗУ N 3497-IX «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків». Розширено завдання товариства щодо захисту українських експортерів від ризику фінансових втрат, повʼязаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, шляхом страхування, перестрахування, а також щодо співпраці з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями, урядами іноземних держав, іноземними банками та експортними агентствами, у тому числі для акумуляції міжнародної фінансової допомоги, забезпечення зростання експорту та економіки України, виконання боргових зобовʼязань товариства. Внесено зміни щодо предмету діяльності товариства тощо.

- Внесено зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу і Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Передбачено можливість отримання мікрогранту розміром 75 тис. грн у разі зобов’язання фізичної особи зареєструватись фізичною особою – підприємцем. Збільшено максимальний розмір мікрогранту на 100 відсотків для отримувачів, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність у м. Харків та Харківській області. Доповнено перелік відомостей, що зазначаються отримувачем мікрогрантів/грантів у заяві, даними щодо належності до категорії осіб з інвалідністю, категорії внутрішньо переміщених осіб. Забезпечено прийняття рішення про надання мікрогранту/гранту Державним центром зайнятості з урахуванням підтвердження отримувачем відсутності даних у разі отримання з автоматизованих систем інформації щодо наявності судових справ, виконавчих проваджень, арешту/конфіскації активів, податкового боргу. Надано отримувачу можливість розстрочення повернення коштів мікрогранту/гранту пропорційно належній до повернення сумі коштів. Надано можливість отримувачу підтверджувати сплату податків, ЄСВ (зокрема, за працевлаштованих відповідно до умов надання мікрогрантів/грантів осіб) шляхом подання до Державного центру зайнятості відповідних відомостей у випадку, коли за результатами інформаційного обміну між Державною службою зайнятості, Пенсійним фондом України та ДПС така інформація відсутня.

- Погоджено пропозицію Державного управління справами щодо утворення державної наукової установи «Центр інноваційних технологій охорони здоровʼя» Державного управління справами через реорганізацію шляхом злиття державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами та державного закладу «Всеукраїнський центр охорони здоровʼя матері і дитини».

- Виділено Міністерству охорони здоровʼя з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 67 млн. 780,088 тис. гривень (видатки розвитку) на бюджетну програму «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» на будівництво захисної споруди цивільного захисту для реалізації проекту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту N 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоровʼя України».

- Виділено Національній академії медичних наук із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 50 млн. гривень (видатки розвитку)на нову бюджетну програму на будівництво закладу охорони здоров’я для забезпечення надання медичної та реабілітаційної допомоги особам, постраждалим внаслідок збройної агресії рф проти України для реалізації проекту «Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» в Солом’янському районі м. Києва».

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