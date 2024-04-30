Председателю райсуда из Днепропетровщины, разоблаченного на получении $2500 взятки, сообщили о подозрении

В САП сообщили, что председатель суда, действуя при посредничестве с другим лицом, получил 2 500 долларов США от гражданина за снятие ареста с имущества.

Фото: САП

В понедельник, 29 апреля, прокурор сообщил о подозрении главе одного из районных судов на Днепропетровщине, разоблаченного на получении 2500 долларов США неправомерной выгоды. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба САП.

25 апреля детективы НАБУ сообщили о подозрении посреднику – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В САП отметили, что председатель суда, действуя при посредничестве с другим лицом, получил 2 500 долларов США от гражданина за снятие ареста с имущества, изъятого в рамках уголовного производства.

Правоохранителями задокументировано получение через посредника указанных средств и в дальнейшем вынесение решения в пользу человека.

В САП добавили, что 26 апреля к посреднику применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 151 400 грн.

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