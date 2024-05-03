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Мобилизированный работник погиб: когда предприятие может прекратить выплату среднего заработка

07:53, 3 мая 2024
Гоструда отмечает, что выплата среднего заработка прекращается со следующего дня после гибели работника.
Мобилизированный работник погиб: когда предприятие может прекратить выплату среднего заработка
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, когда прекратить выплату среднего заработка, если работник погиб во время военной службы.

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины (в редакции, действовавшей до 19.07.2022) по работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц – предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Согласно статье 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» погибший (умерший) военнослужащий исключается из списков личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.п.) из следующего после гибели (смерти) дня, военнослужащий, признанный в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленным умершим, – со дня вступления в законную силу решения суда.

Таким образом, предприятие должно прекратить выплату среднего заработка такому работнику с даты исключения его из личного состава воинской части, если факт имел место до 19.07.2022 (дата внесения изменений в статью 119 КЗоТ Украины).

Выплата среднего заработка прекращается на следующий день после гибели работника.

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