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Налоговая служба напоминает особенности проведения документальной невыездной проверки

19:31, 3 мая 2024
В случае установления при проверке нарушений, в частности, подтверждения факта нарушения предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям, составляется акт.
Налоговая служба напоминает особенности проведения документальной невыездной проверки
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Налоговая служба в Львовской области напоминает особенности проведения документальной невыездной проверки.

Согласно п. 79.1 НКУ, документальная невыездная проверка осуществляется в случае принятия руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа решения о ее проведении и при наличии оснований для проведения документальной проверки, определенных ст. 77 и 78 НКУ.

При этом п. 79.2 НКУ установлено, что документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику (его представителю) в порядке, определенном ст. 42 НКУ, копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.

Слід зазначити, що абзацом третім п. 79.2 ПКУ визначено, що виконання умов ст. 79 надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки. 

При цьому документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу (абзац сьомий пп. 75.1.2 ПКУ).

Згідно з п. 86.1 ПКУ, результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). 

У разі встановлення під час перевірки порушень, зокрема підтвердження факту порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, складається акт. 

Якщо порушення відсутні, складається довідка. 

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та додаткові документи і пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що підтверджують відсутність вини, наявність пом'якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності відповідно до цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки) (п. 86.7 ПКУ).

Згідно з пп. 86.7.1 ПКУ, акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податку у визначеному цим пунктом порядку (далі – матеріали перевірки), розглядаються комісією такого контролюючого органу з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (далі – комісія з питань розгляду заперечень), яка є постійно діючим колегіальним органом контролюючого органу. Склад комісії та порядок її роботи затверджуються наказом керівника контролюючого органу. 

Розгляд матеріалів перевірки здійснюється комісією з питань розгляду заперечень контролюючого органу та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу. 

Слід зазначити, що відповідно до пп. 86.7.4 ПКУ, під час розгляду матеріалів перевірки комісія з питань розгляду заперечень приймає висновок, що є невід’ємною частиною матеріалів перевірки.

Матеріалами перевірки є: акт (довідка) перевірки з інформативними додатками, які є його невід’ємною частиною; заперечення до акта (довідки) перевірки; пояснення та їх документальне підтвердження, які надані платником податків відповідно до пп. 16.1.15 ПКУ.

Поряд з цим зазначимо, що акт перевірки є лише носієм інформації, встановленої під час проведення перевірки, та не порушує права платника. При цьому висновки податкового органу за наслідками проведення перевірки, викладені у відповідному акті, не породжують для суб’єкта господарювання певних юридичних наслідків та не змінюють фінансово-економічне становище платника. 

Відповідно до п. 58.1 та п. 86.8 ПКУ на підставі акта перевірки податковим органом приймається податкове повідомлення-рішення. 

Водночас згідно з пп. 86.7.5 ПКУ податкове повідомлення-рішення приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу на підставі висновку комісії контролюючого органу з питань розгляду заперечень протягом п'яти робочих днів, наступних за днем прийняття такого висновку комісією і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків, у порядку, визначеному пп. 86.7.1 цього пункту.

Водночас п. 56.1 ПКУ визначено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

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