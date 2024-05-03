Кабмин назначил заместителя главы Минюста

Новым заместителем министра юстиции Украины стала Инна Богатых.

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Кабинет Министров Украины провел во вторник, 3 мая, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство приняло следующие распоряжения:

Назначено:

- Богатых Инну Владимировну заместителем министра юстиции Украины;

- Вовка Геннадия Валерьевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками;

- Кравченко Александра Ивановича заместителем Председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано назначение:

- Лопушанского Константина Викторовича заместителем председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Пабата Валентина Юрьевича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

- Зенченко Сергея Сергеевича заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Согласовано увольнение Ващенко Дениса Игоревича с должности председателя Роменской районной государственной администрации Сумской области.

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