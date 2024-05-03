Кабмін призначив заступника очільника Мін’юсту

Новим заступником міністра юстиції України стала Інна Богатих.

Джерело фото: ukrinform

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 3 травня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив наступні розпорядження:

Призначено:

- Богатих Інну Володимирівну заступником міністра юстиції України;

- Вовка Геннадія Валерійовича заступником Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

- Кравченка Олександра Івановича заступником Голови Державного агентства резерву України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено призначення:

- Лопушанського Костянтина Вікторовича заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Пабата Валентина Юрійовича заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Зенченка Сергія Сергійовича заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Погоджено звільнення Ващенка Дениса Ігоровича з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області.

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