Вперше в Україні лікарня стала продавцем електроенергії

За першу добу роботи Хмельницької лікарні в статусі активного споживача було продано в мережу більше 100 кВт-год.

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Вперше в Україні медичний заклад продає електроенергію, вироблену на своїх дахових сонячних електростанціях. Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Так, на дахах трьох поліклінік Хмельницького лікувально-діагностичного центру в 2023 році встановлено сонячну електростанцію (СЕС) загальною потужністю 100 кВт.

Відтепер в години, коли СЕС виробляє електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу.

«Цей випадок є унікальним: вперше лікарня стала виробником електричної енергії та видає додаткові кіловати електричної енергії в енергосистему», - прокоментував Голова Комітету Андрій Герус.

Механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки прийнятому в червні 2023 року Закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України.

Зазначається, що за першу добу роботи Хмельницької лікарні в статусі активного споживача було продано в мережу більше 100 кВт-год.

«Дякую Хмельницькобленерго за підтримку у отриманні статусу активного споживача, а також Комітету за сприяння. Для нашої лікарні отримані за відпущену електроенергію кошти забезпечать значну економію», - розповіла головний лікар Людмила Слободяник. ‎

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