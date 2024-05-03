Впервые в Украине больница стала продавцом электроэнергии

За первые сутки работы Хмельницкой больницы в статусе активного потребителя было продано в сеть более 100 кВт-ч.

Впервые в Украине медицинское учреждение продает электроэнергию, производимую на своих крышных солнечных электростанциях. Об этом сообщает Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Так, на крышах трех поликлиник Хмельницкого лечебно диагностического центра в 2023 году установлена солнечная электростанция (СЭС) общей мощностью 100 кВт.

Отныне в часы, когда СЭС производит электроэнергии больше, чем потребляют поликлиники, произведенный избыток продается в сеть.

«Этот случай уникален: впервые больница стала производителем электрической энергии и выдает дополнительные киловатты электрической энергии в энергосистему», - прокомментировал Председатель Комитета Андрей Герус.

Механизм активного потребителя электроэнергии стал возможен благодаря принятому в июне 2023 года Закону о восстановлении и зеленой трансформации энергетической системы Украины.

Отмечается, что за первые сутки работы Хмельницкой больницы в статусе активного потребителя было продано более 100 кВт-ч в сеть.

«Благодарю Хмельницкоблэнерго за поддержку в получении статуса активного потребителя, а также Комитета за содействие. Для нашей больницы полученные за отпущенную электроэнергию средства обеспечат значительную экономию», – рассказала главный врач Людмила Слободяник. ‎

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