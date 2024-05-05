На Ровенщине столкнулись три легковушки и фургон: пострадала мать с 2-летней дочерью

Мать и дочь госпитализированы после столкновения четырех автомобилей

Источник фото: Полиция Ровенской области

В Ровенском районе из-за автопроисшествия пострадали два человека. По данным полиции Ровенской области, ДТП произошло сегодня, четвертого мая, около 11:40 на трассе «Киев-Чоп» вблизи поселка Квасилов. В результате столкновения четырех транспортных средств - трех легковушек и фургона - пострадали два человека.

33-летняя жительница Киевской области и ее двухлетняя дочь получили травмы в результате аварии. Обоих доставили в больницу, где медицинский персонал предварительно диагностировал незначительные повреждения. Однако, пациентов продолжают обследовать специалисты для получения полной медицинской оценки их состояния.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства для установления причин и обстоятельств ДТП.

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