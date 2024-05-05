На Рівненщині зіткнулися три легковики та фургон: постраждала мати з 2-річною донькою

Мати та донька госпіталізовані після зіткнення чотирьох автомобілів.

Джерело фото: Поліція Рівненської області

У Рівненському районі через автопригоду постраждали двоє людей. За даними поліції Рівненської області, ДТП трапилося сьогодні, четвертого травня, близько 11:40 на трасі "Київ-Чоп" поблизу селища Квасилів. У наслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів - трьох легковиків та фургона - постраждало двоє осіб.

33-річна жителька Київської області та її дворічна донька отримали травми в результаті аварії. Обох доставили до лікарні, де медичний персонал попередньо діагностував незначні ушкодження. Проте, пацієнтів продовжують обстежувати фахівці для отримання повної медичної оцінки їх стану.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження для встановлення причин та обставин автопригоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.