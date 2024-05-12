В селе Херсонской области ребенок подорвался на мине

11-летнего мальчика госпитализировали с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

В селе Музыковка Херсонской области на российской мине подорвался ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Ребенка забрали в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

«11-летнего мальчика госпитализировали с обломочными ранениями ног, грудной клетки и живота. В настоящее время он в операционной. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести», - сообщил глава ОВА.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что на Херсонщине мужчина получил ранение, сбросив с чердака дома снаряд, что остался после вражеского обстрела.

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