В селі Херсонської області дитина підірвалася на міні

11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селі Музиківка Херсонської області на російській міні підірвалася дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Наразі дитину забрали у лікарню. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

«11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості», - повідомив голова ОВА.

Також «Судово-юридична газета» писала, що на Херсонщині чоловік отримав поранення, скинувши з горища будинку снаряд, що залишився після ворожого обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.