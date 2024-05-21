Назначен новый заместитель министра энергетики по вопросам цифровизации: какие еще кадровые решения принял Кабмин

Правительство уволило Ярослава Демченкова с должности замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Кабинет Министров 21 мая принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначено:

– Романа Андарака заместителем Министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

– Юлию Гнатюк первым заместителем Председателя Украинского института национальной памяти.

Уволен Ярослав Демченков с должности заместителя Министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

Согласовано назначение Лилии Мягкой заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласовано увольнение:

- Данила Мавлянова с должности главы Бучанской районной государственной администрации Киевской области;

– Олега Ледника с должности председателя Кременчугской районной государственной администрации Полтавской области.

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