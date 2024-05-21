Призначено нового заступника міністра енергетики з питань цифровізації: які ще кадрові рішення ухвалив Кабмін

Уряд звільнив Ярослава Демченкова з посади заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Кабінет Міністрів 21 травня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

- Романа Андарака заступником Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Юлію Гнатюк першим заступником Голови Українського інституту національної пам’яті.

Звільнено Ярослава Демченкова з посади заступника Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

Погоджено призначення Лілії Мягкої заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Погоджено звільнення:

- Данила Мавлянова з посади голови Бучанської районної державної адміністрації Київської області;

- Олега Лєдніка з посади голови Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.

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