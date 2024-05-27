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10 лет продавал артефакты музею: ФБР расследует причастность куратора к исчезновению более 1500 ценностей

14:10, 27 мая 2024
Британский музей подозревает своего куратора в кражах артефактов из музея, за счет чего он незаконно обогатился на более $127 000.
10 лет продавал артефакты музею: ФБР расследует причастность куратора к исчезновению более 1500 ценностей
Источник фото: BBC
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Федеральное бюро расследует дело о продаже сотен ценностей из Британского музея, которые, вероятно, покупали граждане США, сообщает BBC. По данным, поступившим от музея, древние драгоценные камни, ювелирные изделия и другие ценности были похищены или повреждены в прошлом году. Часть из 1500 похищенных экспонатов удалось вернуть, но более половины из них остаются в розыске.

Музей сообщил, что 626 предметов были отысканы и возвращены, еще 100 нашли, но еще не передали. Согласно расследованию, 268 экспонатов были проданы коллекционеру в Вашингтоне. Несмотря на это, музею удалось успешно восстановить их.

Многие из похищенных ценностей не были каталогизированы, что затрудняет процесс установления их происхождения. Музей утверждает, что его старший куратор, доктор Питер Хиггс стоит за кражами и продажами. По данным следствия, он в течение десяти лет похищал и продавал на eBay артефакты, в том числе те, которые еще не были зарегистрированы. Заявляется, что Хиггс незаконно обогатился на более 100 000 фунтов стерлингов (более 127 000 долларов США). Он отвергает все обвинения, предъявленные ему.

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