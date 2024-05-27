10 років продавав артефакти музею: ФБР розслідує причетність куратора до зникнення понад 1500 цінностей

Британський музей підозрює свого куратора у крадіжках артефактів з музею, за рахунок чого він незаконно збагатився на понад $127 000.

Джерело фото: BBC

Федеральне бюро розслідує справу про продаж сотень цінностей з Британського музею, які, ймовірно, купували громадяни США, повідомляє BBC. За даними, що надійшли від музею, стародавні дорогоцінні камені, ювелірні вироби та інші цінності були викрадені або пошкоджені минулого року. Частину з 1500 викрадених експонатів вдалося повернути, але більше половини з них залишаються в розшуку.

Музей повідомив, що 626 предметів були відшукані та повернуті, ще 100 знайшли, але ще не передали. Згідно з розслідуванням, 268 експонатів були продані колекціонеру у Вашингтоні. Незважаючи на це, музею вдалося успішно відновити їх.

Багато з викрадених цінностей не були каталогізовані, що ускладнює процес встановлення їх походження. Музей стверджує, що його старший куратор, доктор Пітер Хіггс стоїть за крадіжками та продажами. За даними слідства, він протягом десяти років викрадав і продавав на eBay артефакти, зокрема ті, які ще не були зареєстровані. Заявляється, що Хіггс незаконно збагатився на понад 100 000 фунтів стерлінгів (понад 127 000 доларів США). Він відкидає всі звинувачення, пред'явлені йому.

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