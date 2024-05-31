Что должна включать декларация безопасности объекта повышенной опасности: объяснение

Центрально-западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, что должна включать декларация безопасности объекта повышенной опасности.
Так, согласно пункту 5 Порядка декларирования безопасности объектов повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 956, декларация безопасности должна включать:
Для эксплуатируемого или ликвидируемого объекта повышенной опасности подается информация о осуществляемых мероприятиях и о планируемых мероприятиях.
Для строящегося или реконструируемого объекта повышенной опасности подается информация о мероприятиях, предусмотренных проектной документацией и планируемых к осуществлению во время эксплуатации.
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