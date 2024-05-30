Экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова снова взяли под стражу

Евгения Борисова взяли под стражей с альтернативой залогу в размере 140 миллионов гривен.

Источник фото: graty.me

Суд избрал меру пресечения для экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что Евгения Борисова взяли под стражу с альтернативой залогу в размере 140 миллионов гривен.

На этот раз он был заключен под стражу по подозрению в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, о котором ему сообщили 28 мая прямо на выходе из СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Киеве повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова на выходе из СИЗО.

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