В Киеве задержан мужчина, который возле детской площадки чуть не зарезал незнакомца

В столице мужчин ножом нанес удар в грудь незнакомцу.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который возле детской площадки ударил прохожего ножом в грудь.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, двое мужчин сидели на скамейке возле одной из детских площадок. В это время между ними и прохожим возник внезапный конфликт, во время которого один из мужчин ножом нанес удар в грудь незнакомцу, после чего сразу скрылся с места происшествия.

50-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу, а полицейские разыскали и задержали 47-летнего нападающего.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

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