У Києві затримали чоловіка, який біля дитячого майданчику ледь не зарізав незнайомця

У столиці чоловіків ножем завдав удар у груди незнайомцю.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який біля дитячого майданчику вдарив перехожого ножем у груди.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, двоє чоловіків сиділи на лавці біля одного з дитячих майданчиків. В цей час між ними та перехожим виник раптовий конфлікт, під час якого один з чоловіків ножем завдав удар у груди незнайомцю, після чого одразу втік з місця події.

50-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини медики госпіталізували до лікарні, а поліцейські розшукали та затримали 47-річного нападника.

Зловмиснику повідомили про підозру. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.