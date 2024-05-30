Вийшов з ТЦК та зник: на Черкащині чоловіка судитимуть за ухилення від призову

Чоловік прибув до ТЦК, пройшов медогляд, отримав повістку, а після цього самовільно залишив установу та зник.

На Черкащині судитимуть 44-річного чоловіка за ухилення від призову. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 44-річного уманчанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що чоловік прибув до Уманського РТЦК та СП, пройшов медичний огляд та будучи визнаним придатним до служби, отримав повістку на відправлення для проходження навчання та військової служби. Маючи на меті уникнути мобілізації, він самовільно залишив Уманський РТЦК та СП та зник.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів.

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»).

У Міноборони назвали три способи оновити дані: ТЦК і СП, ЦНАПи та Мобільний додаток «Резерв+».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що строки, протягом яких особа може перебувати у «розшуку» за порушення правил військового обліку, тепер рахуються по-новому.

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