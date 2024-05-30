Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Верховна Рада незабаром може ухвалити в першому читанні законопроект 10370 про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу» щодо вдосконалення проходження дипломатичної служби.
Даний законопроект вніс до парламенту 22 грудня 2023 року Президент Володимир Зеленський. Наразі Комітет Верховної Ради рекомендував законопроект до прийняття.
Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.
У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.
Так, відповідно до пропозиції Президента, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла може бути присвоєно особам, дипломатичні посади яких приписані до цього дипломатичного рангу, за умови, що стаж дипломатичної служби таких осіб становить не менше 10 років.
Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.
А саме дипломата звільнять у разі:
Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.
Автор: Наталя Мамченко
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