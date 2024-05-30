Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

19:30, 30 травня 2024
Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.
Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла
Джерело фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада незабаром може ухвалити в першому читанні законопроект 10370 про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу» щодо вдосконалення проходження дипломатичної служби.

Даний законопроект вніс до парламенту 22 грудня 2023 року Президент Володимир Зеленський. Наразі Комітет Верховної Ради рекомендував законопроект до прийняття.

Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.

У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.

Так, відповідно до пропозиції Президента, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла може бути присвоєно особам, дипломатичні посади яких приписані до цього дипломатичного рангу, за умови, що стаж дипломатичної служби таких осіб становить не менше 10 років.

Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.

А саме дипломата звільнять у разі:

  • відмови без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої протягом 12 місяців пропозиції про участь у ротації;
  • непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування
  • неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом МЗС України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби
  • оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні.

Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада незабаром схвалить законопроект про запровадження Військової поліції

Правоохоронний комітет парламенту зареєструє доопрацьовану версію законопроекту про створення в Україні Військової поліції і парламент ухвалить його за основу.

Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.

Верховний Суд залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису

Оскаржувана постанова Уряду, якою у травні 2019 року було схвалено нову редакцію «Українського правопису», залишена в силі.

Рада суддів попросила Уряд не відключати суди від світла

РСУ вважає, що Кабінет міністрів вчергове забув, що суди теж є важливими для функціонування держави.

Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна – Міноборони

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік, дистанційно це зробити неможливо, повідомили в Міноборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва