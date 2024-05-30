Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.

Джерело фото: armyinform.com.ua

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Верховна Рада незабаром може ухвалити в першому читанні законопроект 10370 про внесення змін до Закону «Про дипломатичну службу» щодо вдосконалення проходження дипломатичної служби.

Даний законопроект вніс до парламенту 22 грудня 2023 року Президент Володимир Зеленський. Наразі Комітет Верховної Ради рекомендував законопроект до прийняття.

Як відомо, наразі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоюється дипломатичним службовцям Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.

У законопроекті пропонується встановити для цього додаткову умову.

Так, відповідно до пропозиції Президента, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла може бути присвоєно особам, дипломатичні посади яких приписані до цього дипломатичного рангу, за умови, що стаж дипломатичної служби таких осіб становить не менше 10 років.

Також розширюється коло підстав, за яких припиняється дипломатична служба припиняється.

А саме дипломата звільнять у разі:

відмови без поважних причин посадової особи дипломатичної служби від третьої протягом 12 місяців пропозиції про участь у ротації;

непроходження стажування у визначений законодавством строк посадовою особою дипломатичної служби, яка отримала пропозицію про участь у ротації, та/або отримання негативної оцінки за результатами стажування

неприбуття без поважних причин посадовою особою дипломатичної служби в установлений строк після завершення довготермінового відрядження до служби управління персоналом МЗС України для вирішення питання подальшого проходження дипломатичної служби

оформлення посадовою особою дипломатичної служби під час перебування у довготерміновому відрядженні документів, що посвідчують право на проживання в іноземній державі, інших, ніж ті, що оформлюються працівникам дипломатичної служби для направлення та перебування в довготерміновому відрядженні.

Наразі законопроект не передбачає зворотної сили для вже призначених дипломатів.

Автор: Наталя Мамченко

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