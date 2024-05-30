Байкери з Чехії в ході екстремальної мандрівки горами незчулися як потрапили в Україну, фото

Іноземці під час мотоподорожі територією Румунії вирішили поїхати у гори і не помітили як опинилися в Україні.

Джерело фото: ДПСУ

На Закарпатті у горах прикордонники Мукачівського загону затримали двох мотоциклістів, які незаконно потрапили в Україну. Про це повідомили у ДПСУ.

Чоловіків, які не мали з собою жодних документів, виявили під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону. Їх доставили у прикордонний підрозділ.

Як виявилося, байкери є громадянами Чехії. Іноземці повідомили, що під час мотоподорожі територією Румунії вирішили поїхати у гори. Зі слів мандрівників, вони не помітили як опинилися в Україні, хоча ділянка облаштована відповідними елементами прикордонної інфраструктури.

У ДПСУ пишуть, що у порядку реадмісії неуважних байкерів повернули в Румунію.

Джерело фото: ДПСУ

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