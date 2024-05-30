Верховная Рада расширит основания для увольнения дипломатов и установит ценз в 10 лет стажа для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла

Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла смогут присваивать только при стаже дипломатической службы не менее 10 лет, а круг оснований для увольнения дипломатов – расширят.

Источник фото: armyinform.com.ua

Верховная Рада в скором времени может принять в первом чтении законопроект 10370 о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе» об усовершенствовании прохождения дипломатической службы.

Данный законопроект внес в парламент 22 декабря 2023 г. Президент Владимир Зеленский. Комитет Верховной Рады рекомендовал законопроект к принятию.

Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.

В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.

Так, согласно предложению Президента, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла может быть присвоен лицам, дипломатические должности которых приписаны к этому дипломатическому рангу при условии, что стаж дипломатической службы таких лиц составляет не менее 10 лет.

Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.

А именно дипломата уволят в следующих случаях:

отказ без уважительных причин должностного лица дипломатической службы от третьего в течение 12 месяцев предложения об участии в ротации;

непрохождение стажировки в определенный законодательством срок должностным лицом дипломатической службы, получившим предложение об участии в ротации, и/или получение отрицательной оценки по результатам стажировки

неприбытие без уважительных причин должностным лицом дипломатической службы в установленный срок после завершения долгосрочной командировки в службу управления персоналом МИД Украины для решения вопроса дальнейшего прохождения дипломатической службы

оформление должностным лицом дипломатической службы во время пребывания в долгосрочной командировке документов, удостоверяющих право на проживание в иностранном государстве, иных, чем оформляемые работникам дипломатической службы для направления и пребывания в долгосрочной командировке.

Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.

Автор: Наталя Мамченко

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