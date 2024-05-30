Верховная Рада расширит основания для увольнения дипломатов и установит ценз в 10 лет стажа для присвоения ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла

Верховная Рада в скором времени может принять в первом чтении законопроект 10370 о внесении изменений в Закон «О дипломатической службе» об усовершенствовании прохождения дипломатической службы.
Данный законопроект внес в парламент 22 декабря 2023 г. Президент Владимир Зеленский. Комитет Верховной Рады рекомендовал законопроект к принятию.
Как известно, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла присваивается дипломатическим служащим Президентом Украины по представлению Министра иностранных дел.
В законопроекте предлагается установить дополнительное условие.
Так, согласно предложению Президента, дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла может быть присвоен лицам, дипломатические должности которых приписаны к этому дипломатическому рангу при условии, что стаж дипломатической службы таких лиц составляет не менее 10 лет.
Также расширяется круг оснований, по которым прекращается дипломатическая служба.
А именно дипломата уволят в следующих случаях:
Пока законопроект не предусматривает обратной силы для уже назначенных дипломатов.
Автор: Наталя Мамченко
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