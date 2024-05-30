Вышел из ТЦК и скрылся: в Черкасской области мужчину будут судить за уклонение от призыва

Мужчина прибыл в ТЦК, прошел медосмотр, получил повестку, а после этого самовольно покинул учреждение и скрылся.

В Черкасской области будут судить 44-летнего мужчину за уклонение от призыва. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Умани за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что мужчина прибыл в Уманский РТЦК и СП, прошел медицинский осмотр и будучи признанным пригодным к службе, получил повестку на отправку для прохождения обучения и военной службы. Имея целью избежать мобилизации, он самовольно оставил Уманский РТЦК и СП и скрылся.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, несоответствие данных военного билета данным из электронного Реестра «Оберег» является основанием для доставки лица в ТЦК во время проверки документов.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

В Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что сроки, в течение которых лицо может находиться в «розыске» за нарушение правил воинского учета, теперь считаются по-новому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.