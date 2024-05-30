Практика судів
  1. В Україні

Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова знову взяли під варту

17:47, 30 травня 2024
Євгена Борисова взяли під варту з альтернативою застави розміром 140 мільйонів гривень.
Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова знову взяли під варту
Джерело фото: graty.me
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав запобіжний захід для ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що Євгена Борисова взяли під варту з альтернативою застави розміром 140 мільйонів гривень.

Цього разу його взяли під варту за підозрою в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, про яку йому повідомили 28 травня прямо на виході із СІЗО.

Раніше ми писали, що у Києві повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова на виході із СІЗО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису

Оскаржувана постанова Уряду, якою у травні 2019 року було схвалено нову редакцію «Українського правопису», залишена в силі.

Рада суддів попросила Уряд не відключати суди від світла

РСУ вважає, що Кабінет міністрів вчергове забув, що суди теж є важливими для функціонування держави.

Українські студенти іноземних вишів для постановки на облік мають приїхати до України, дистанційно це зробити не можна – Міноборони

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні приїхати до України, аби стати на військовий облік, дистанційно це зробити неможливо, повідомили в Міноборони.

В Україні змінять законодавство для боротьби з ухиленням від сплати податків за стандартами ЄС

Україна до кінця 2024 року розробить закони для узгодження зі стандартами ЄС щодо боротьби з ухиленням від сплати податків.

Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов – проект Угоди

Умови надання коштів для фінансування бюджету України за рахунок допомоги США будуть визначені окремими домовленостями – Кабмін затвердив проект Угоди з Урядом США.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва