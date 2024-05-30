Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова знову взяли під варту

Євгена Борисова взяли під варту з альтернативою застави розміром 140 мільйонів гривень.

Джерело фото: graty.me

Суд обрав запобіжний захід для ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що Євгена Борисова взяли під варту з альтернативою застави розміром 140 мільйонів гривень.

Цього разу його взяли під варту за підозрою в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, про яку йому повідомили 28 травня прямо на виході із СІЗО.

Раніше ми писали, що у Києві повторно затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова на виході із СІЗО.

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