Що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки: пояснення

Центрально-західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.
Так, згідно з пунктом 5 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, декларація безпеки повинна включати:
Для об’єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.
Для об’єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.
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