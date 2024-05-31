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Що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки: пояснення

00:06, 31 травня 2024
Для об’єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.
Що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки: пояснення
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Центрально-західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, що повинна включати декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки.

Так, згідно з пунктом 5 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956, декларація безпеки повинна включати:

  • результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;
  • оцінку готовності до експлуатації об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об’єктів;
  • перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;
  • відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

Для об’єкта підвищеної небезпеки, що експлуатується або ліквідується, подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються.

Для об’єкта підвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається інформація про заходи, які передбачені проектною документацією та плануються до здійснення під час експлуатації.

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