Что делать пациентам, если не помнят с каким врачом заключили декларацию

Как действовать пациентам, если забыли с каким семейным врачом заключили декларацию.

В Национальной службе здоровья дали советы пациентам, которые забыли, с кем заключили декларацию.

Следовательно, гражданам, которые уже давно не обращались и уже не помнят, с каким семейным врачом, терапевтом или педиатром заключили декларацию, можно поступить следующим образом:

Вспомнить о декларации.

Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.

Позвонить или прийти в медучреждение, в котором работает ваш врач.

Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут с этим вопросом.

Воспользоваться дашбордом НСЗУ «Электронная карта мест первичной медицинской помощи».

Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.

Позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.

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