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Что делать пациентам, если не помнят с каким врачом заключили декларацию

23:59, 8 июня 2024
Как действовать пациентам, если забыли с каким семейным врачом заключили декларацию.
Что делать пациентам, если не помнят с каким врачом заключили декларацию
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В Национальной службе здоровья дали советы пациентам, которые забыли, с кем заключили декларацию.

Следовательно, гражданам, которые уже давно не обращались и уже не помнят, с каким семейным врачом, терапевтом или педиатром заключили декларацию, можно поступить следующим образом:

  • Вспомнить о декларации.

Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.

  • Позвонить или прийти в медучреждение, в котором работает ваш врач.

Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут с этим вопросом.

  • Воспользоваться дашбордом НСЗУ «Электронная карта мест первичной медицинской помощи».
  • Если в одной из электронных медицинских систем у вас есть личный кабинет пациента, с помощью такого сервиса можно найти необходимую информацию.
  • Позвонить в контакт-центр НСЗУ, чтобы уточнить оптимальный в вашей ситуации алгоритм действий.

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