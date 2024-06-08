Что делать пациентам, если не помнят с каким врачом заключили декларацию

В Национальной службе здоровья дали советы пациентам, которые забыли, с кем заключили декларацию.
Следовательно, гражданам, которые уже давно не обращались и уже не помнят, с каким семейным врачом, терапевтом или педиатром заключили декларацию, можно поступить следующим образом:
Когда вы подписывали ее, вам отдали ваш экземпляр. В документе указано, как зовут врача, с каким или какой вы заключили декларацию.
Медицинские работники рецепции или регистратуры помогут с этим вопросом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.