В Херсонской области появился сквер в честь Героев-спасателей.

Источник фото: ГСЧС

На Херсонщине открыли сквер имени Героев-спасателей. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, высаженные деревья, обустроенные дорожки и установленные скамейки в сквере создают ту уютную, жизненную атмосферу, для сохранения которой и работают спасатели.

«Отныне местные жители получили еще одну локацию для проведения досуга, а Герои-спасатели – заслуженное уважение и память об их неоценимом вкладе в безопасность и защиту человеческой жизни», - прокомментировали в ГСЧС.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Добавим, что Кабмин разрешил бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.

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