У Херсонській області з'явився сквер на честь Героїв-рятувальників.

Джерео фото: ДСНС

На Херсонщині відкрили сквер імені Героїв-рятувальників. Яе повідомили у Державній службі з надзвичайний ситуацій, висаджені дерева, облаштовані доріжки та встановлені лавки у сквері створюють ту затишну, життєву атмосферу, задля збереження якої і працюють рятувальники.

«Відтепер місцеві жителі отримали ще одну локацію для проведення дозвілля, а Герої-рятувальники – заслужену шану та пам'ять про їхній неоціненний внесок у безпеку та захист людського життя», - прокоментували у ДСНС.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції.

Додамо, що Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

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