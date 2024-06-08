Що робити пацієнтам, якщо не пам'ятають з яким лікарем уклали декларацію

У Національній службі здоров’я дали поради пацієнтам, які забули, з ким уклали декларацію.
Відтак, громадянам, які вже давно не зверталися та вже не пам’ятають, з яким сімейним лікарем, терапевтом або педіатром уклали декларацію, можна вчинити наступним чином:
Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.
Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть із цим питанням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.