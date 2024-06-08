Що робити пацієнтам, якщо не пам'ятають з яким лікарем уклали декларацію

Як діяти пацієнтам, якщо забули з яким сімейним лікарем уклали декларацію.

У Національній службі здоров’я дали поради пацієнтам, які забули, з ким уклали декларацію.

Відтак, громадянам, які вже давно не зверталися та вже не пам’ятають, з яким сімейним лікарем, терапевтом або педіатром уклали декларацію, можна вчинити наступним чином:

Згадати про декларацію.

Коли ви її підписували, вам віддали ваш примірник. У документі вказано, як звати лікаря, з яким або якою ви уклали декларацію.

Подзвонити або прийти до медзакладу, в якому працює ваш лікар.

Медичні працівники рецепції чи реєстратури допоможуть із цим питанням.

Скористатися дашбордом НСЗУ «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги».

Якщо в одній із електронних медичних систем у вас є особистий кабінет пацієнта, то за допомогою такого сервісу можна знайти необхідну інформацію.

Подзвонити до контакт-центру НСЗУ, щоб уточнити оптимальний у вашій ситуації алгоритм дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.