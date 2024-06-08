Отключения света 8 июня начнутся на 2 часа позже, чем планировалось, — ДТЭК

Ситуация в энергосистеме позволяет сегодня использовать графики отключений с 18:00.

В Украине стабилизационные отключения света по графикам начнутся с 18:00 вместо 16:00. Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать графики отключений на два часа позже – с 18:00 и до 24:00.

Напомним, что 8 июня после ремонта вышел дополнительный блок атомной электростанции, который должен улучшить ситуацию в энергосистеме.

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