Для чего созданы журналы регистрации инструктажей по охране труда и нужно ли их вести: разъяснение

Эти материалы используются в судах для разрешения спорных вопросов между работодателем и работником.

В Гоструда напоминают, для чего созданы журналы регистрации инструктажей по охране труда и нужно ли их вести

Журналы регистрации инструктажей по вопросам охраны труда направлены на устранение манипуляций относительно проведения или не проведение инструктажей по охране труда работодателем, и прохождение или не прохождение инструктажей по охране труда работником, эти материалы используются в судах для решения спорных вопросов между работодателем и работником.

Это по существу предохранитель между двумя сторонами.

Поэтому должны ли их вести работодатели, то есть сугубо собственное их дело, но законодательство регламентирует такое действие, за невыполнение которого предусмотрена административная ответственность.

Ранее мы писали, когда проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте.

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