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Суд наказал пациентку больницы, которая украла кошелек у другой пациентки

18:04, 8 июня 2024
В кошельке были деньги, банковские карты и пенсиное удостоверение.
Суд наказал пациентку больницы, которая украла кошелек у другой пациентки
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50-летняя жительница Хмельницкого, находясь в помещении смотрового кабинета приемного отделения КП «Хмельницкая городская больница», подобрала кошелек, лежавший на смотровой кровати, и положила его в карман куртки, в которую была одета. В кошельке были деньги, банковские карты и пенсиное удостоверение. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд. 

В суде свою виновность женщина признала полностью и искренне раскаялась в своих действиях. Она рассказала, что деньги потратила на продукты питания. Обвиняемая имеет высшее образование, нигде не работает, ранее не была судима.

Потерпевшая в судебном заседании просила признать ее виновной, однако не лишать свободы. Она подтвердила, что в указанное время, в конце декабря 2023 года посещала с мужем городскую больницу, где положила на смотровую кровать свой кошелек. Рядом находилась внезапно вышедшая из помещения пациентка, после чего кошелек исчез.

Хмельницкий горрайонный суд, учитывая, что в стране действует военное положение, принял признать вину обвиняемой по трем статьям Уголовного кодекса Украины и назначил следующее наказание: по ч. 4 ст. 185 УК Украины (совершение кражи в условиях военного положения) в виде пяти лет лишения свободы; по ч. 1 ст. 357 УК Украины (угон документов) в виде ограничения свободы на срок один год; по ч. 3 ст. 357 УК Украины (незаконное завладение важным личным документом) – на один год и шесть месяцев.

Путем поглощения менее сурового наказания более суровым, окончательно определено наказание в виде лишения свободы на пять лет. В то же время суд освободил женщину от отбывания наказания, установив ей испытательный срок продолжительностью два года. В пользу государства она оплатит 1514 гривен процессуальных расходов.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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