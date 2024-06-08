Суд покарав пацієнтку лікарні, яка викрала гаманець в іншої пацієнтки

У гаманці були гроші, банківські картки та пенсіне посвідчення.

50-літня мешканка Хмельницького, перебуваючи у приміщенні оглядового кабінету приймального відділення КП «Хмельницька міська лікарня», підібрала гаманець, який лежав на оглядовому ліжку, та поклала його до кишені куртки, в яку була одягнена. У гаманці були гроші, банківські картки та пенсіне посвідчення. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

У суді свою винуватість жінка визнала повністю та щиро розкаялася в своїх діях. Вона розповіла, що гроші витратила на продукти харчування. Обвинувачена має вищу освіту, ніде не працює, раніше не була судимою.

Потерпіла в судовому засіданні просила визнати її винуватою, однак не позбавляти волі. Вона підтвердила, що у згаданий час, в кінці грудня 2023 року відвідувала з чоловіком міську лікарню, де поклала на оглядове ліжко свій гаманець. Поруч перебувала пацієнтка, яка раптово вийшла з приміщення, після чого гаманець зник.

Хмельницький міськраойнний суд, беручи до уваги те, що в країні діє воєнний стан, ухвалив визнати вину обвинуваченої за трьома статтями Кримінального кодексу України та призначив наступне покарання: за ч. 4 ст. 185 КК України (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) у виді п’яти років позбавлення волі; за ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення документів) у виді обмеження волі на строк один рік; за ч. 3 ст. 357 КК України (незаконне заволодіння важливим особистим документом) – на один рік і шість місяців.

Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на п’ять років. Водночас суд звільнив жінку від відбування цього покарання, встановивши їй іспитовий строк тривалістю два роки. На користь держави вона сплатить 1514 гривень процесуальних витрат.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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